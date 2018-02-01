Пожирание поссума питоном попало на видео

9 News Gold Coast / Facebook

Обед ромбического питона по имени Монти попал на видео и вызвал жаркую дискуссию в социальных сетях. Роликом поделился ресурс ABC News.

Видео снял австралиец Грег Хоскинг (Greg Hosking) с помощью двух камер 29 января. По словам мужчины, Монти уже давно живет около его дома, однако периодически пропадает. «Мы не видели его несколько недель, как вдруг я, занимаясь всякими делами во дворе, услышал птичий гам и посмотрел наверх. В кроне дерева я увидел красный мех поссума, торчащий из пасти питона», — рассказал мужчина.

Он решил понаблюдать за змеей с девятилетним сыном. Позже рептилия внезапно решила спуститься пониже. «Мы почти могли его потрогать, но решили этого не делать. Змея была всего в пяти метрах над землей. Зрелище было завораживающим», — добавил Хоскинг. По его словам, у питона ушло примерно 45 минут, чтобы расправиться с добычей.

Комментаторы к набравшему более 227 тысяч просмотров видео на Facebook разделились на два лагеря. Одни называли змею злой и жалели опоссума. Другие же отметили, что питон просто утолил голод и рептилия — такой же хищник, как и кошка, «но их все почему-то любят».

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