Гигантский питон убил британского любителя животных в его собственном доме

На судебном заседании в британском городе Бейсингстоук, графство Гэмпшир, были обнародованы обстоятельства гибели 31-летнего любителя экзотических животных Дэна Брэндона (Dan Brandon). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина держал в родительском доме 12 тарантулов, десять змей и иероглифового питона длиной 254 сантиметра, которого он звал Тайни («Кроха»). 25 августа 2017 года родители услышали грохот в комнате Брэндона, но проигнорировали его. Когда сын не пришел обедать, они поднялись на второй этаж и увидели его тело, лежащее на полу лицом вниз. Все питомцы были на месте, кроме Тайни. Позднее его нашли за ящиком c принадлежностями для ухода за змеями.

По словам патологоанатома Адмана Аль-Бадри (Adman al-Badri), который проводил вскрытие, он обнаружил у погибшего кровоизлияние в районе глаза и лопнувшие кровеносные сосуды, однако на шее следы удушения отсутствовали. Герпетолог Джон Купер (John Cooper) утверждает, что на сброшенной питоном коже отсутствую царапины, которые мог оставить вырывающийся человек. Кроме того, по его мнению, если бы Тайни укусил хозяина, это было бы очевидно.

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Тем не менее, коронер Андрю Брэдли (Andrew Bradley), выступавший перед судом, убежден, что питон сыграл ключевую роль в гибели Дэна Брэндона. По его мнению, змея убила мужчину непреднамеренно.

«Я совершенно не верю в агрессию со стороны Тайни или конфронтацию с ним, — заявил коронер. — Если что-то и было, то лишь демонстрация любви, момент мира». Он предполагает, что питон либо неожиданно обхватил хозяина, либо привел к его падению.

Если выводы коронера верны, это первый случай гибели человека в результате нападения питона на территории Великобритании.

Иероглифовые питоны входят в четверку крупнейших змей в мире. Они вырастают до шести метров в длину и весят до 100 килограммов. Известны случаи поедания иероглифовыми питонами импал весом до 58 килограммов, бородавочников, молодых нильских крокодилов длиной до 1,5 метров и даже леопардов.

В 2017 году сообщалось, что на индонезийском острове Сулавеси семиметровый питон полностью проглотил взрослого мужчину.

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