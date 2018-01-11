Пес отбил десять кошек у пятиметрового питона

Видео: Sanook

В таиландской провинции Ангтхонг собака прогнала огромного питона, который угрожал кошкам. Об этом сообщает Coconuts.

Хозяйка пса заметила, что он с лаем бегает вокруг дерева на заднем дворе. Выяснилось, что его внимание привлекла пятиметровая змея, прятавшаяся среди веток. На морде собаки обнаружились свежие раны, которые могли остаться после драки с пресмыкающимся.

Женщина держит в доме более 10 кошек и полагает, что змея хотела их съесть. Она утверждает, что в прошлом четыре раза заставала питонов у себя в доме. Один из них успел схватить кошку, но женщине и ее бойфренду удалось спасти животное.

После нападения пятиметрового питона одна из кошек пропала. Змея могла проглотить ее до появления собаки, считает женщина.

В 2008 году в Австралии питон съел морских свинок, кошку и собаку породы чихуахуа на глазах у их владельцев.

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