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Пойманный в Индии четырехметровый питон выплюнул целую собаку

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Четыреметровый питон, пойманный в окрестностях индийского города Удайпур, штат Раджастхан, выплюнул останки собаки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Гигантскую рептилию заметили возле коровьего хлева в деревне Умарда. Местные жители обратились за помощью в некоммерческую организацию Общество спасения диких животных и природы.

Прибывшие спасатели подняли питона, чтобы отнести его в безопасное место, но пресмыкающееся начало давиться. Сотрудники организации опасались, что питон погибнет, но ему удалось вытолкнуть из пасти свою добычу.

«Рептилия с трудом двигалась. Обычно питоны растягивают пасть, чтобы проглотить крупных животных, таких как козы или собаки, но они не способны их переварить и могут подавиться и умереть», — объяснил президент Общества спасения диких животных и природы Сохан Сингх Сидодия. По его словам, такое случается, когда рептилия голодает много дней подряд или готовится к зимней спячке.

Спасательная операция продолжалась около получаса. Питона отвезли в природный парк Багдара и выпустили на волю.

В сентябре сообщалось, что жительницы индийской деревни, расположенной в окрестностях города Удайпур, штат Раджастхан, поймали и два часа сторожили питона длиной 2,5 метра.

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