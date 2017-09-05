Индийские женщины поймали и два часа сторожили питона длиной 2,5 метра

Жительницы индийской деревни, расположенной в окрестностях города Удайпур, штат Раджастхан, поймали и два часа сторожили питона длиной 2,5 метра. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Одна из женщин заметила пресмыкающееся, когда работала на семейном поле. На ее крики сбежались другие жительницы деревни. Собравшиеся решили окружить змею со всех сторон, чтобы не дать ей уползти на другое поле. Кроме того, они следили, чтобы никто не бросал камни в животное и не причинял ему вреда.

Не менее семи женщин два часа стояли вокруг змеи, пока на поле не приехал родственник одной из них. Он вызвал специалиста по работе с дикими животными из Удайпура. Прибывший змеелов опознал в пресмыкающемся тигрового питона. Когда выяснилось, что змея неядовитая, жительницы деревни самостоятельно поймали ее и сфотографировались с ней в руках.

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Тигровые питоны широко распространены в Южной и Юго-Восточной Азии. Они вырастают до четырех метров в длину и питаются мелкими копытными, грызунами, обезьянами и птицами. Крупные особи могут нападать на людей.

В июне сообщалось, что жители индийского города Баихата-Чариали, штат Ассам, поймали питона, который проглотил их козу, и посадили его на веревку.