Индийские крестьяне поймали на веревку проглотившего козу пятиметрового питона

Видео: dailymail.co.uk

Жители индийского города Баихата-Чариали, штат Ассам, поймали питона, который проглотил их козу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Вокруг гигантской змеи, длина которой составляла более 4,5 метра, собралась толпа. Кто-то сумел набросить на шею пресмыкающегося веревку, чтобы оно не сбежало до прибытия сотрудников экстренных служб.

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Зеваки дергали беспомощное животное за хвост, вешали себе на шею и фотографировались с ним в обнимку. После столь плотного обеда питон был не в состоянии дать отпор обидчикам и вяло реагировал на издевательства.

Представители лесной службы Индии, приехавшие по вызову, отвезли пресмыкающееся в лес и отпустили.

В 2016 году сообщалось, что в Индии крупный питон покусал мужчину, который пытался сделать селфи со змеей в Snapchat.