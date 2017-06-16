Из жизни
 

Индийские крестьяне поймали на веревку проглотившего козу пятиметрового питона

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: dailymail.co.uk

Жители индийского города Баихата-Чариали, штат Ассам, поймали питона, который проглотил их козу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Вокруг гигантской змеи, длина которой составляла более 4,5 метра, собралась толпа. Кто-то сумел набросить на шею пресмыкающегося веревку, чтобы оно не сбежало до прибытия сотрудников экстренных служб.

Зеваки дергали беспомощное животное за хвост, вешали себе на шею и фотографировались с ним в обнимку. После столь плотного обеда питон был не в состоянии дать отпор обидчикам и вяло реагировал на издевательства.

Представители лесной службы Индии, приехавшие по вызову, отвезли пресмыкающееся в лес и отпустили.

В 2016 году сообщалось, что в Индии крупный питон покусал мужчину, который пытался сделать селфи со змеей в Snapchat.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Quite a LUMP in his throat! Giant 15ft python that swallows an entire GOAT is taunted by bemused villagers as it is too full to slither away
В Индонезии гигантский питон полностью проглотил мужчину
Двухметровый питон прервал международный турнир по гольфу
В Индии питон покусал любителя селфи
Последние новости
Прохоров продал РБК
Яхта партнера Абрамовича испортила вид на статую Свободы в Нью-Йорке
СМИ раскрыли настоящее имя Джона Сноу из «Игры престолов»
Украинский офис «ВКонтакте» закрылся
В ЛНР рассказали об оставленных бойцами ВСУ позициях
На Кубани 15-летняя школьница родила от 64-летнего пенсионера
Учителю дали пожизненный срок за создание порно с филиппинскими детьми
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0016 июня

Я передумала!

Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
15:4710 июня

Создатель гавайской пиццы умер в Канаде

20:42Сегодня

Яхта партнера Абрамовича испортила вид на статую Свободы в Нью-Йорке

17:52 7 июня

Американец попытался выплатить штраф тысячами одноцентовых монет

Из жизни00:0213 июня

Скажи офису «пока!»

Топ-9 мест на Земле, где можно работать по два часа в день и жить хорошо
18:52Сегодня

В Северном море выловили морскую свинью с двумя головами

18:57Сегодня

Джо Байден поцеловал незнакомую выпускницу

16:22 7 июня

Дикий павлин разгромил винный магазин

Из жизни00:03 9 июня

Мне бы твои проблемы

Самые нелепые жалобы людей на жизнь
17:03Сегодня

Акробатка повисла на зубах над Ниагарским водопадом

17:42Сегодня

Итальянская полиция разоблачила лжепринца Черногории и Македонии

10:21 7 июня

Бывшая жена Хью Хефнера воссоздала свою обложку Playboy 1988 года

Россия
Отпустить нельзя усыпить
Можно ли избавить российские города от бродячих животных без массовой бойни
В России разрешат использовать белорусские водительские права
На Кубани 15-летняя школьница родила от 64-летнего пенсионера
Украинский фитнес-инструктор получил 2,5 года тюрьмы за сбыт стероидов в Москве
В Госдуме пособолезновали в связи со смертью «канцлера воссоединения» Коля
Подмосковье займется развитием спортивного волонтерства
Жерар Депардье«И пусть отсохнут мои руки и ноги»
«Лента.ру» предлагает оценить первые варианты клятв на вступление в гражданство
Все материалы
Мир
Не брать и не воровать
Какое отношение подарки учителям имеют к борьбе с коррупцией в Германии
АкихитоУвядшая хризантема
Что заставило японского императора Акихито просить разрешения покинуть трон
Armenian Genocide«Уничтожить их полностью, убивая и обращая в рабство»
Почему не всякую массовую резню можно назвать геноцидом
Число пропавших без вести при пожаре в Лондоне достигло 70 человек
СМИ сообщили о сэкономившем на обшивке сгоревшего в Лондоне дома застройщике
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
Умер бывший канцлер Германии Гельмут Коль
Все материалы
Бывший СССР
Здравствуйте, товарищи!
Почему полная реформа медицины грозит Украине вымиранием населения
Пенсионера случайно закололи вилами возле трамвая в Запорожье
В ЛНР рассказали об оставленных бойцами ВСУ позициях
Порошенко рассказал о поставленных им уколах пациентам своей супруги
Демографы предрекли сокращение населения Украины до 30 миллионов к 2050 году
В ДНР рассказали о «платных» дезертирах в рядах украинской армии
«Правый сектор» пообещал провести в Киеве альтернативное гей-параду шествие
Все материалы
Финансы
Эльвира Набиуллина В тисках Федрезерва
Как рубль оказался между молотом Банка России и наковальней ФРС США
Банк России допустил возможность паузы в снижении ключевой ставки
ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП в третьем квартале
Силуанов предсказал снижение инфляции благодаря бюджетным правилам Минфина
Назарбаев предложил ввести международную криптовалюту
ЦБ снизил ключевую ставку до 9 процентов
Курс рубля вырос после решения ЦБ понизить ключевую ставку
Все материалы
Бизнес
С ветерком
Почему России не грозят удобные платные дороги
«Сумасшедшие девчонки, зачем им это надо?»
Рассказ о том, как портал «Бизнес-навигатора МСП» помог начать важный бизнес
Топливный баланс
Оптовые цены на бензин снизились, но бизнесу не удастся сократить издержки
Корпорация МСП поможет избавиться от импортной сои
ФАС усмотрела сговор на торгах за право подсвечивать здания у Кремля
Morgan Stanley спрогнозировал рост прибыли «Роснефти» благодаря M&A
Роскачество разочаровалось в некоторых свойствах детского мыла
Все материалы
Силовые структуры
«Как с такими людьми строить светлое будущее?!»
Глава ОСК о гражданском флоте, Арктике и конкурентах
Макет перехватчика GBIПротиворакетные игры
Чем США хотят отражать ракетную угрозу
Корвет проекта 20380 «Бойкий»«Ракета не летает — проблемы корабелов»
Мнение главы ОСК о делах с гособоронзаказом в кораблестроении
Британский самолет-разведчик совершил полет у границ Калининградской области
Прокуратура оспорила приговор соратнику Квачкова
Появилась видеозапись первого полета истребителя Gripen E
Рогозин посетовал на малую долю оборонки в выпуске оборудования для ТЭК
Все материалы
Наука и техника
Тренажерный зал санатория «Центросоюз», Кисловодск, 1949 годУпражнения с бревном
Как Ленин заставил Советский Союз заниматься спортом
Дали воду
Раскрыта тайна восьмого чуда света
Адское палево
Древнее Солнце оказалось гигантской звездой
НАСА показало марсианского робота в действии
Удвоение «молекулы жизни» впервые сняли на видео
YotaPhone 3 представили в Китае
Речные плотины признали опасными
Все материалы
Спорт
L'One«Серхио Рамос — та еще мразота»
Рэпер L'One — о финале Лиги чемпионов, Романе Зозуле, Викторе Цое и «Спартаке»
Таксист взял с чилийского журналиста 50 тысяч рублей за поездку из Домодедово
Сборная России победила Украину на чемпионате Европы по фехтованию
Защитник сборной Украины поехал отдыхать в Крым
Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть Кубок конфедераций
Мутко заговорил по-испански
Мутко анонсировал товарищеский матч сборной России с Бразилией
Все материалы
Культура
«Нельзя делать вид, будто смерти нет»
Алексей Баталов о костюмах, курении, актерстве и Анне Ахматовой
Всех вылечат
«Кинотавр»-2017: «Аритмия» Бориса Хлебникова и итоги фестиваля
Дорогой наш человек
Умер актер Алексей Баталов
В Раде пообещали закрыть группе Scooter въезд на Украину
СМИ раскрыли настоящее имя Джона Сноу из «Игры престолов»
Автор «Района №9» опубликовал короткометражку о захвате Земли рептилоидами
Вышел трейлер фильма про создателя Винни-Пуха
Все материалы
Интернет и СМИ
Просмотры крутятся, митинги мутятся
Сколько у Навального живых подписчиков на YouTube
Безумный седобородый шляпник покорил интернет заразительным смехом и стал мемом
Google поможет жителям Донбасса наладить быстрый интернет
Skittles «отдала» радугу геям
Австралийский журналист поделился ощущениями от пули в шее
Юрист обезглавил и выпотрошил курицу в прямом эфире ради закона об абортах
Колумбийскую телеведущую арестовали за похищение двух мужчин
Все материалы
Ценности
Получите «двушечку»
Лучшие американские купе, фастбэки и хардтопы на аукционе в Портленде
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
LuisaViaRoma предложила норковые лоферы
Фотосессию экипировки для экстремалов сняли в московском метро
Rudolf Kampf сделал посуду по эскизам прошлого века
Land Rover обновил коллекцию велосипедов
Rolls-Royce покажет машину британского фельдмаршала
Все материалы
Путешествия
Роуминга больше нет
Как отсутствие мобильных границ в Европе повлияет на россиян
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Задымившийся пассажирский самолет нарушил работу аэропорта в Гамбурге
Ушибленный тележкой в самолете пассажир потребовал 10 миллионов долларов
Пассажирский самолет с бьющим из бака фонтаном топлива сняли на видео
В двух аэропортах США проверку паспорта заменят сканированием отпечатков пальцев
Итальянцы создали заменяющие пляжные шлепанцы наклейки на ноги
Все материалы
Из жизни
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Скажи офису «пока!»
Топ-9 мест на Земле, где можно работать по два часа в день и жить хорошо
Накрашенная и страшная
Девушки-гримеры пугают поклонников кровью и расчлененкой
Изабель Лагаси и Мелина РобержДевушки, море и чемодан кокаина
Как модели и королевы красоты становятся наркокурьерами
Яхта партнера Абрамовича испортила вид на статую Свободы в Нью-Йорке
Индийские крестьяне поймали на веревку проглотившего козу пятиметрового питона
В Северном море выловили морскую свинью с двумя головами
Все материалы
Суперкары с прицепами
Неожиданное комбо – быстрые машины, которые таскают прицепы
Место, где реставрируют Jaguar и LR
40 фотографий крупнейшего в мире центра классических автомобилей JLR
Автомобиль и пароход
История Isuzu Nagisa, который умел плавать
Тест новой Mazda CX-5
Почему не стоит переживать о том, что новая Mazda CX-5 – не новая
«Лачетти» от компании Ravon обновился и сохранил ценник
Volkswagen Polo сменил платформу и стал самым большим в истории
Появились первые официальные изображения нового Kia Rio
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы