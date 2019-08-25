Огромный ядовитый паук под солнцезащитным козырьком напугал пассажира

thesun.co.uk

Пассажир автомобиля отогнул солнцезащитный козырек и обнаружил там огромного ядовитого паука, которого заснял на видео. Об этом сообщает The Sun.

Автор видео рассказал, что ехал в автомобиле со своим отцом по трассе в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Парень захотел посмотреть в зеркало, поэтому отогнул солнцезащитный козырек. Под ним скрывался ядовитый паук, который начал ползти после того, как пассажир его потревожил.

Материалы по теме «В Австралии все пауки хотят вас убить» Они отправились на необитаемые острова дикарями и смогли вернуться назад

Под козырьком скрывался австралийский паук-охотник. Этот вид является ядовитым и может укусить человека, если его потревожить. Последствиями укуса может стать отек и сильная боль, тошнота, головные боли, рвота, а также учащенное сердцебиение.

Пауки-охотники имеют крабоподобные ноги, размах которых может достигать 25-30 сантиметров. Ими они обхватывают свою жертву после укуса. Этот вид пауков распространен в Австралии.

В мае этого года сообщалось, что мужчину из Австралии доставили в больницу с подозрением на укус самого ядовитого паука в мире.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!