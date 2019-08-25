Огромный ядовитый паук под солнцезащитным козырьком напугал пассажира

Пассажир автомобиля отогнул солнцезащитный козырек и обнаружил там огромного ядовитого паука, которого заснял на видео. Об этом сообщает The Sun.
Автор видео рассказал, что ехал в автомобиле со своим отцом по трассе в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Парень захотел посмотреть в зеркало, поэтому отогнул солнцезащитный козырек. Под ним скрывался ядовитый паук, который начал ползти после того, как пассажир его потревожил.
Под козырьком скрывался австралийский паук-охотник. Этот вид является ядовитым и может укусить человека, если его потревожить. Последствиями укуса может стать отек и сильная боль, тошнота, головные боли, рвота, а также учащенное сердцебиение.
Пауки-охотники имеют крабоподобные ноги, размах которых может достигать 25-30 сантиметров. Ими они обхватывают свою жертву после укуса. Этот вид пауков распространен в Австралии.
В мае этого года сообщалось, что мужчину из Австралии доставили в больницу с подозрением на укус самого ядовитого паука в мире.