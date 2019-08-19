Жители российского города пожаловались на нашествие тарантулов

На территории Челябинской области участились случаи появления в домах и квартирах тарантулов — крупных ядовитых пауков. Об этом сообщается на сайте телекомпании ГТРК «Южный Урал».

Чаще всего такие инциденты фиксируются в городе Копейск: тарантулов летом 2019 года замечают в разных районах города, говорится в сообщении телеканала. Одна из местных жительниц, в частности, 17 августа обнаружила крупного тарантула в раковине на кухне своей квартиры.

По словам местных жителей, раньше пауки этого вида не появлялись в городах. «Это южнорусский тарантул, они в августе появляются, когда жарко и в дом заходят. Удивительно, что в до города добрались. На окраине каждый год в дома приходят, никого пока не кусали», приводятся в сообщении слова одного из жителей Копейска.

Тарантулы — крупные пауки из семейства пауков-волков, их размер может достигать десяти сантиметров. Укус тарантула смертелен для некоторых животных, для человека он не представляет серьезной опасности, но может быть болезненным и вызвать отек.

В конце июля 2019-го жители Ростова-на-Дону нашли в своей квартире крупного паука — предположительно, птицееда. Фото находки ростовчане выложили в соцсетях, снабдив снимок подписью «Теперь это его квартира». Паука в коконе из паутины хозяева квартиры случайно обнаружили между подушек дивана.

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