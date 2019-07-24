Паук «захватил» квартиру в российском городе

Жильцы одной из квартир Ростова-на-Дону случайно обнаружили у себя в диване паука необычно крупных размеров — предположительно, птицееда. Об этом они сообщили в одном из городских сообществ в соцсети «Вконтакте».

Фото крупного паука, который в коконе из паутины находится между подушками, ростовчане снабдили подписью «Теперь это его квартира». Другие пользователи паблика эмоционально отреагировали на публикацию, призывая ее авторов как можно скорее переехать из квартиры и даже уничтожить ее.

«Я б документы на него переписала. И свалила. От греха», — написала одна из пользовательниц. «Какой ужас, беги», — написала другая. «Сожги квартиру», — оставила комментарий еще одна участница сообщества.

Комментаторы разошлись во мнениях относительно того, к какому семейству относится найденный в квартире ростовчан паук. Большинство пользователей, в числе которых были и те, кто держит дома крупных пауков, сочли находку птицеедом. По мнению других комментаторов, в диване был обнаружен тарантул.

В 2017 году в одном из жилых комплексов города Хьюстон (штат Техас) были обнаружены 59 скорпионов и 10 пауков-тарантулов. Как выяснилось, их из мести оставил жилец, которого выселили за долги. Все скорпионы и пауки, кроме одного, оказались ядовитыми.

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