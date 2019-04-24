Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками

В министерстве природных ресурсов и экологии России подготовлена новая версия списка животных, которых планируется запретить к содержанию в домашних условиях. Об этом сообщает агентство «Москва», получившее копию соответствующего проекта постановления.

В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи. Кроме того, россиянам могут запретить держать дома варанов, обыкновенных и рыжих волков, динго, гиеновых собак, медоедов, росомах, макак, павианов, филинов, электрических угрей, мурен, китообразных и других «питомцев».

В новой версии документа также остается запрет на крупных кошачьих (львов, тигров, гепардов, леопардов и так далее), скорпионов, экзотических пауков, ушастых тюленей, моржей, американских дикобразов, бегемотов и слонов.

Как сообщили агентству в министерстве, перечень еще не утвержден и может быть скорректирован.

Ранее, в марте 2019-го, МВД России подготовило список потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка будет запрещен. В перечень вошли 69 пород, а также их гибриды и метисы.

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