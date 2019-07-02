Петербуржец обнаружил в своей квартире экзотическую змею

Королевский питон проник в одну из квартир жилого дома на улице Авангардной в Санкт-Петербурге, сообщает портал «Известия.78» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Владелец жилья случайно обнаружил рептилию, она пряталась в диване. Мужчина позвонил в службу «112», и прибывшие на место спасатели извлекли и увезли змею. Позже ее передали в приют для экзотических животных.
Неизвестно, как именно питон смог пробраться в квартиру и как долго оставался незамеченным. Хозяин пресмыкающегося пока никак не заявил о себе.
Королевский питон — неядовитая змея, распространенная в Африке. Достигает в длину полутора метров. Для человека рептилия неопасна, она питается мелкими млекопитающими, такими как крысы и мыши. Иногда поедает птиц.
Змеи достаточно часто проникают в дома и квартиры россиян. В июле 2018-го от такого вторжения пострадала жительница многоквартирного дома в Саратове, в марте того же года змеиное гнездо нашли под коттеджем в одном из ставропольских сел. Также в Петербурге весной 2016-го змея выползла из санузла одной из квартир дома на улице Маршала Захарова и зашипела на домочадцев, которые в тот момент смотрели телевизор.