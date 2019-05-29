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Питон выскочил из унитаза и укусил мужчину

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В американском штате Флорида королевский питон пробрался в унитаз и укусил мужчину за руку. Об этом сообщает местная газета Sun-Sentinel.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 мая. По данным издания, 52-летний американец зашел в туалет, поднял крышку унитаза и был укушен змеей. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а питона 1,2 метра длиной доставили в ветеринарную клинику. У пресмыкающегося обнаружили инфекцию.

Королевский питон — неядовитая змея, достигающая 1,2-1,5 метра в длину. Питается мелкими млекопитающими и птицами. Он не представляет опасности для человека, поэтому его часто держат в качестве домашнего животного.

В январе сообщалось, что жительница Австралии Хелен Ричардс (Helen Richards) пострадала от нападения ромбического питона, когда пыталась воспользоваться туалетом. Полутораметровая змея прокусила кожу женщины до крови. Позже прибыла местная охотница на змей и вынесла питона из дома.

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