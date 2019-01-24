Женщина присела на унитаз и была укушена питоном

Жительница Австралии Хелен Ричардс (Helen Richards) пострадала от нападения ромбического питона, когда пыталась воспользоваться туалетом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в доме ее золовки в городе Брисбен, штат Квинсленд. По словам Ричардс, она почувствовала на своей коже острые клыки и решила, что ее укусила зеленая лягушка, однако сразу поняла, что у этого земноводного нет зубов.

«Я подпрыгнула с приспущенными штанами, чтобы увидеть виновника произошедшего», — объяснила она. Им оказался полутораметровый питон, который прокусил кожу женщины до крови. В попытке защититься от змеи женщина закрыла крышку унитаза, подперев ее двумя горшками с растениями. Затем Ричардс позвонила местной охотнице на змей Жасмин Зелени (Jasmine Zeleny). Та вынесла змею из дома и отпустила в ближайший ручей.

«Команда охотников за змеями работает уже на протяжении 25 лет, однако мы никогда не слышали, чтобы змея когда-либо кусала человека за ягодицы, пока он находился в туалете», — объяснила Зелени.

Девушка настоятельно рекомендовала людям, столкнувшимся со змеей, ни в коем случае не трогать ее и не пытаться смыть в унитаз, поскольку таким образом она снова окажется в канализационной трубе. Зелени напомнила, что ромбическая змея не является ядовитой и практически не опасна для человека.

Позднее 59-летняя Ричардс сделала прививку от столбняка в местной больнице, однако призналась, что именно золовка, которая принесла ей джин с тоником, помогла ей прийти в себя от шока и «избавиться от дрожи».

В декабре 2018 года сообщалось, как жительница Австралии проснулась с питоном в кровати, самостоятельно прогнала его и продолжила спать дальше. В ночи женщина почувствовала необычный холод на спине. Она обернулась и обнаружила четырехметрового ромбического питона. Она хладнокровно взяла копье для ловли рыбы и с его помощью отнесла 20-килограммовую змею в мусорную урну.

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