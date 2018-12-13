Австралийка прогнала гигантского питона из постели и легла спать дальше

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Жительница Австралии проснулась с питоном в кровати, сама же прогнала его и продолжила спать дальше. На видео инцидента, снятое девушкой, обратило внимание издание Daily Mail.

Катьяна Шойер (Katjana Shoyer) из города Порт Дуглас, штат Квинсленд, почувствовала необычный холод на спине посреди ночи. Она обернулась и обнаружила рядом с собой четырехметрового ромбического питона. 25-летняя Шойер призналась, что «ее сердце ушло в пятки».

Тем не менее австралийка не стала паниковать: она взяла стоявшее неподалеку копье для ловли рыбы и с его помощью отнесла змею в мусорную урну. По ее словам, питон весил около 20 килограммов. «После этого я просто вернулась в кровать и не особо переживала. Я просто хотела унести его из комнаты, чтобы спокойно спать дальше», — добавила она.

На следующее утро она взяла урну, доехала до ближайшего леса и выпустила змею на волю. Девушка предполагает, что ночью питон намеревался съесть ее, однако передумал из-за ее размеров.

Шойер призналась, что она и ее знакомые нередко натыкаются на змей, но ей впервые довелось столкнуться с питоном так близко. «Должно быть, он заполз через заднюю дверь или окно. Не знаю, сколько он пробыл в комнате, пока я его не увидела. Но пока он не вернулся, и я надеюсь больше не встретиться с ним в постели», — пошутила австралийка.

Ромбические питоны — крупные неядовитые змеи, водятся в основном в Австралии и Новой Гвинее. Их длина составляет от двух до четырех метров, вес достигает 15 килограммов.

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