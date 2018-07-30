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Женщина проснулась с чужой змеей в постели

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Беглый королевский питон заполз в квартиру жительницы Лондона и спрятался у нее в постели, пока она спала. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Женщина обнаружила возле себя змею длиной около метра, когда проснулась. Она тут же выскочила из спальни, захлопнула дверь и позвонила в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения.

Вскоре по вызову прибыла специалистка по отлову животных, но к тому времени питон уже уполз. Она оставила контакты и попросила перезвонить, если он вернется. На следующий день змею заметили в коридоре, и на этот раз ей не удалось скрыться.

В Королевском обществе защиты животных от жестокого обращения полагают, что питон сбежал у кого-то из соседей. «Рептилии, и змеи в особенности, — прекрасные мастера побега, — объяснила представительница организации. — Если у клетки не до конца закрыта дверь или плохо прилегает крышка, они тут же воспользуются возможностью».

Королевский питон — неядовитая змея, достигающая 1,2—1,5 метров в длину. Питается мелкими млекопитающими и птицами.

В апреле сообщалось, что в Австралии ромбический питон забрался в постель к 12-летней девочке и сильно ее напугал. Ее мать взяла змею и выпустила ее на волю.

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