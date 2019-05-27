Смертоносный шестиметровый питон покалечил женщину и умер

Жительница Малайзии подверглась нападению смертоносного питона. Об этом сообщает AsiaOne.

Инцидент произошел в субботу, 25 мая. Когда 47-летняя Халифа Отман (Halifah Othman) вышла из дома выбросить мусор, шестиметровая змея обвилась вокруг ее ноги. На крики женщины о помощи прибежали двое ее сыновей-подростков Мод Расул Абдулла (Mohd Rasul Abdullah) и Мод Азиз (Mohd Aziz). Они безуспешно пытались высвободить мать.

Несколько местных жителей увидели происходящее и зарубили питона мачете. Отман с ранениями ноги, руки и головы немедленно отвезли в больницу города Кулим.

«Моя мать выглядит неважно, она все еще восстанавливается, — отметил 16-летний Расул Абдулла в разговоре с журналистами. — Питона мы закопали возле нашего дома».

В 2018 году сообщалось, что в Таиланде питон обвил пожарного на глазах у школьников во время урока по безопасности жизнедеятельности. Кхун Апиче (Khun Apichet) показывал ученикам, как поступать, если на них нападет змея. В процессе демонстрации пятиметровый питон зажал голову 40-летнего мужчины.

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