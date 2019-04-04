Пятиметровый питон проглотил кролика и застрял в клетке

В таиландской провинции Чонбури питон забрался в крольчатник и проглотил ручного кролика. Об этом сообщает сайт Newsflare.

57-летний Ампорн Сиримаха (Amporn Sirimaha) заметил змею длиной 4,9 метра, когда пришел кормить трех кроликов, живших у него во дворе. «Увидеть питона под крышей было шоком, но еще сильнее меня шокировало исчезновение коричневого кролика», — вспоминает он. По выпуклости на брюхе пресмыкающегося было ясно, куда делся питомец.

Сиримаха принялся шуметь, чтобы прогнать змею, но та осталась на месте. Из-за кролика в животе она застряла между крышей крольчатника и деревянной перекладиной. Ей оставалось только ждать, когда переварится добыча. Мужчине пришлось вызвать змееловов. Специалист набросил на голову питона петлю, вытащил его и отпустил на безопасном расстоянии.

В 2018 году сообщалось, что в таиландской провинции Чаченгсау поймали питона, который долгое время скрывался в доме пенсионера и ел его кошек. Последний питомец пропал за несколько часов до поимки змеи.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!