Группа тайцев вырвала пса из смертельных объятий питона

В Таиланде группа мужчин с трудом отбила собаку от пытавшегося ее съесть питона. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Поначалу тайцы били сомкнувшего свои кольца питона палками и пытались ослабить узел, свернутый вокруг пса. В какой-то момент собака перестала вырываться, но мужчины не оставляли попыток спасти животное. Еще один пес пытался напугать змею лаем.

Когда мужчины поняли, что избранная ими тактика не работает, они решили размотать змеиный клубок голыми руками. Один из них начал тянуть рептилию за хвост. В итоге с помощью небольшого топора им удалось освободить собаку, которой удалось выжить, получив относительно небольшие повреждения.

21 июня сообщалось о том, как от питона спасли маленького аллигатора. Инцидент произошел в штате Флорида.

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