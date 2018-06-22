Австралиец вытащил лягушку из глотки змеи и оживил ее

Австралийский змеелов вытащил из пасти змеи лягушку и вернул ее к жизни. Об этом сообщил новостной портал ABC News.

Ловец змей Джейме Чэпел (Jamie Chapel) из города Таунсвил, штат Квинсленд, приехал на вызов семьи, попросившей его убрать с участка точечного дендреляфиса. Когда он взял змею в руки, то обнаружил лягушку в ее глотке где-то на глубине 20 сантиметров. Испуганная рептилия срыгнула добычу. Чэпэл сначала подумал, что лягушка умерла, так как она выглядела помятой и была покрыта слизью, но внезапно ее нога дернулась.

Тогда Чэпел решил спасти жизнь земноводного: мужчина перевернул его на спину и сделал ему массаж сердца указательным пальцем. «Я начал давить на ее грудную клетку, чтобы запустить туда воздух, и она брыкнулась. Если честно, я не верил своим глазам, но она ожила», — рассказал змеелов. В течение следующих суток он дал лягушке, которую прозвал Везунчиком (Lucky), обезболивающее и намазал шрамы на ее спине кремом с антибиотиками.

«Я кормлю его тараканами и сверчками, а недавно дал ему кусок мыши, оставшийся после кормления маленьких питонов. Ему понравилось угощение», — отметил ловец змей. Чэпел собирается выпустить Везунчика, как только его раны заживут: «Если он станет добычей змей в будущем, я уже никак не смогу это изменить, но сейчас я дал ему еще один шанс».

Чэпел не первый раз спасает животных с помощью массажа сердца. Несколько месяцев назад он так же реанимировал исполинскую ящерицу.

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