Маленького аллигатора спасли из смертоносных объятий питона

Mike Kimmel / Facebook

Американец спас маленького аллигатора от собиравшегося съесть его питона. На видео обратил внимание новостной портал Space Coast Daily.

Инцидент произошел в национальном парке Эверглейдс, штат Флорида. Майк Киммел (Mike Kimmel), возглавляющий службу по отлову змей и спасения диких животных, наткнулся в болоте на аллигатора длиной около метра, которого душил трехметровый питон.

Мужчина достал сцепившихся рептилий из воды и освободил аллигатора, убежавшего в темноту. Затем с помощью напарника он поместил питона в мешок и увез. Дальнейшая судьба змеи неизвестна. Киммел заявил, что это уже третий аллигатор, спасенный им от питона за этот год.

Темные тигровые питоны обитают в Юго-Восточной Азии и случайно попали во Флориду не более 30 лет назад. Они расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и стали истреблять местную фауну. Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье инвазивного вида. С прошлого года таким образом удалось истребить более 850 особей.

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