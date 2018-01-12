Питон проглотил и срыгнул любимого петуха фермера

Вилео: mirror.co.uk

Питон съел и выплюнул лучшего петуха фермера из Таиланда. На видео инцидента обратило внимание издание The Mirror.

Нут Ваттана (Nut Wattana) из провинции Патхумтхани заподозрил неладное, когда проснулся и не услышал крик двух бойцовых петухов. Сначала он подумал, что птицы сбежали из курятника, но затем обнаружил свисающего с крыши пятиметрового питона с раздутым животом.

Ваттана обратился к спасателям, чтобы достать тело петуха из чрева питона. Они уложили змею на землю и заставили срыгнуть птицу с помощью железной палки с крючком.

По словам фермера, тем же утром он нашел второго петуха мертвым. Потеря птиц обошлась ему приблизительно в 30 тысяч бат (53 тысячи рублей). Однако Ваттана простил питона за гибель любимых петухов, так как «он сделал это не со зла, а из-за инстинктов». После того как змея срыгнула петуха, ей дали немного отдохнуть, а затем выпустили в джунгли.

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