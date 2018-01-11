Любитель змей подарил восьмимесячной дочке скромного питона

Британец Скотт Гэвин (Scott Gavin) подарил восьмимесячной дочке королевского питона по кличке Спанч Боб. Мужчина уверяет, что змея не причинит ей вреда. Об этом в четверг, 11 января, сообщает издание The Mirror.

По словам Гэвина, королевские питоны, как правило, хватают жертву зубами и душат собственным телом. Однако мужчина уверяет, что подаренный питон не обидит его дочку Эмили, потому что он «очень скромный». Тем не менее отец не позволяет дочери играть со змеей без присмотра.

Гэвин рассказал, что Эмили так поладила с питоном, что «это только вопрос времени, когда я подарю ей тарантула, но вот для крокодила ей придется подрасти». Отца обрадовало, что дочка ласково обходилась со змеей и не делала ей больно. В данный момент питон достигает в длину 47 сантиметров, но мужчина уверяет, что он может вырасти до двух метров.

Скотт Гэвин был участником реалити-шоу Great British Benefit Handout, в рамках которого трем безработным семьям давали 27 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей) и наблюдали, смогут ли они улучшить свою жизнь. Эти деньги Гэвин потратил на создание компании, специализирующейся на проведении необычных представлений с участием экзотических животных. Вместе со своей женой он ездит по школам и учебным заведениям для детей-инвалидов более чем со 120 животными, большинство из которых рептилии. В будущем он планирует открыть собственный зоопарк.

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