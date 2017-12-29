Сотни мерзнувших дорогих тарантулов зажарились под электроодеялом

Сотни коллекционных тарантулов погибли при пожаре в Китае. Об инциденте сообщило издание Metro.

Возгорание произошло в съемной квартире в городе Сучжоу (провинция Цзянсу), пока владелец членистоногих Лю был на работе. Когда пожарные прибыли на место происшествия, они обнаружили панцири тарантулов, раскиданные по всему дому. Многие пауки поджарились насмерть в пластиковых контейнерах.

После пожара выжила только четверть пауков из 400. Их собирали более шести лет, суммарно на тарантулов хозяин потратил около 70 тысяч юаней (около 620 тысяч рублей). При этом выяснилось, что арендодатель Лю не знала о его увлечении.

Специалисты предположили, что пожар начался из-за короткого замыкания электроодеяла, которым были накрыты контейнеры с пауками. До инцидента Лю несколько дней не выключал его из сети, что могло привести к перегреву. «Это тропические пауки. Они не привыкли к местным холодам», — пояснял хозяин.

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