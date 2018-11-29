Питон больше года прятался в доме и ел кошек

В таиландской провинции Чаченгсау поймали питона, который долгое время скрывался в доме пенсионера. Об этом сообщает Newsflare.

65-летний Руанг Пеунг (Ruang Peung) заметил огромную змею, когда она выползала на улицу через дверь. Он позвонил в экстренные службы и рассказал о происшествии. Проверить сообщение прислали специалистов по отлову животных.

Питона нашли под домом. Змееловы больше часа пытались извлечь его оттуда, но змея обвила балку и не сдавалась. В итоге мужчины сумели одолеть пресмыкающееся: двое тянули его за хвост, а третий пинал верхнюю часть тела, чтобы питон ослабил хватку.

Животное положили в мешок и отвезли в менее людное место на расстоянии нескольких километров от дома Пеунга. Там его отпустили на волю.

Пенсионер полагает, что именно питон утащил его кошек. Последний питомец пропал за несколько часов до поимки змеи. «В прошлом году у меня исчезло пять или шесть кошек, которых я держал, — рассказывает пенсионер. — Уверен, что змея давно тут жила. Я спал у себя в кровати, а где-то там внизу была она».

В январе сообщалось, что в таиландской провинции Ангтхонг собака прогнала огромного питона, который угрожал кошкам. Хозяйка пса заметила, что он с лаем бегает вокруг дерева на заднем дворе. Выяснилось, что его внимание привлекла пятиметровая змея, прятавшаяся среди веток.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!