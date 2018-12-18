Пятиметровый питон обвил пожарного на глазах у школьников

В Таиланде питон чуть не придушил пожарного на глазах у школьников во время урока по безопасности жизнедеятельности. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в Бангкоке. Кхун Апиче (Khun Apichet) показывал ученикам, как поступать в случае, если их обхватит змея. Однако в процессе демонстрации пятиметровый питон зажал голову 40-летнего мужчины. Апиче весь покраснел и из последних сил удерживал голову змеи, чтобы рептилия его не укусила.

Коллега мужчины комментировал происходящее: «Змея пытается укусить его, потому что от этого змее станет хорошо. Когда змея хочет съесть человека, она быстро кусает его и еще быстрее душит. Но эта змея старая и ручная». Затем он пригласил одного из зрителей попробовать всунуть руку между головой Апиче и телом рептилии, чтобы показать, как сильна хватка питона.

Питона несколько лет назад поймали в одном из домов и с тех пор держат в неволе. Змея регулярно принимает участие в подобных уроках.

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