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Питон укусил за ногу спящую пенсионерку

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Жительница Таиланда пострадала во сне от укуса питона. На видеозапись с веб-камеры обратило внимание издание The Sun.

Инцидент произошел в ночь на 27 февраля в Бангкоке. Змея пробралась в комнату 75-летней Каев Садсофы (Kaew Sudsopha) через трубопровод и напала на нее. На кадрах видно, как рептилия подкрадывается к свисающей с кровати ноге Каев и вонзает клыки в спящую жертву.

Пожилая женщина проснулась от боли и позвала на помощь своего 44-летнего сына Накорна (Nakorn Sudsopha). «Я думала, что мне приснился страшный сон. Я почувствовала пронзительную боль в ноге и проснулась. Повернулась и увидела нечто, ползающее по полу. Это была змея, — рассказывает Каев. — Я не знаю, почему она решила меня укусить. Я ведь спала, никого не тревожила. Теперь мне страшно спать в этой комнате».

Накорн забежал к матери и, обнаружив рептилию, позвонил в службу спасения. Прибывшие сотрудники нашли питона в ванной комнате на унитазе. Они вынесли змею на улицу и поместили в специальный контейнер, а позднее отпустили в его естественную среду обитания.

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