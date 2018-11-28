Насильник угрожал жертве своей ядовитой змеей и погиб от ее укуса

В Китае мужчина по фамилии Фань изнасиловал женщину, угрожая ей ядовитой змеей. Как сообщает издание The Mirror, после этого одна из рептилий укусила его, и он погиб.

Инцидент произошел в городе Фучжоу, провинция Цзянси на юго-востоке Китая в среду, 21 ноября, поздно вечером. В полицию обратилась женщина и заявила, что Фань заманил ее в номер отеля и заставил ее заняться с ним сексом, продемонстрировав трех ядовитых змей. Она испугалась смерти от их укуса и согласилась.

После этого она убежала к полицейским, а сам Фань ушел в ванную играть с рептилиями.

Полицейские отправились в отель по ее наводке и обнаружили в постели труп мужчины. На его теле они заметили след от укуса рептилии. Сообщается, что мужчина не звонил в скорую помощь.

Одна из змей уползла из комнаты, полицейским пришлось ловить ее. Среди рептилий оказался южнокитайский многополосый крайт, чей яд смертельно опасен для человека.

Полицейские открыли дело об изнасиловании. На время следствия отель будет закрыт.

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