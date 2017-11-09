Полицейские заинтересовались выпуклостью в штанах юноши и нашли там змею

В немецком городе Дармштадт полицейские обнаружили в штанах пьяного 19-летнего юноши 35-сантиметровую змею. Об этом сообщает BBC.

Стражи порядка задержали молодого человека в нетрезвом виде после перебранки с местным жителем. Во время досмотра они заинтересовались «значительной выпуклостью» в его штанах, и юноша признался, что носит с собой детеныша королевского питона.

Полицейские не смогли добиться ответа на вопрос, зачем молодому человеку понадобилась змея. В настоящее время они проверяют, не нарушил ли юноша законодательство в сфере защиты животных.

5 октября сообщалось, что 37-летний житель Индонезии в одиночку поборол и съел семиметрового питона. По словам мужчины, он спасал от рептилии двоих прохожих, которым змея преградила путь.