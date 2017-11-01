Гигантский питон на железнодорожной станции шокировал индийских паломников

Видео: Ashish Kohli

В индийском городе Джамму, штат Джамму и Кашмир, на железнодорожную станцию заполз гигантский питон. Об этом сообщает NDTV.

Змея, длина которой составляла не менее 4,5 метра, обвил опору на платформе. Необычное зрелище шокировало многочисленных паломников, которые направлялись в храм Вайно Деви Манди на празднование фестиваля Дивали.

Очевидцы утверждают, что о найденной рептилии немедленно сообщили в природоохранное ведомство. Прибывшие специалисты и местные жители совместными усилиями поймали питона, отвезли его в лес и выпустили на волю.

31 октября сообщалось, что четырехметровый питон, пойманный в окрестностях индийского города Удайпур (штат Раджастхан), выплюнул останки собаки.