Отрубленная голова змеи укусила американца

Жителя американского штата Техас укусила отрубленная им голова гремучей змеи. Об этом сообщило издание Gizmodo.

Мужчина работал у себя в саду, когда заметил метровую ядовитую змею. Он обезглавил рептилию лопатой, и, когда поднял ее останки, чтобы избавиться от них, голова укусила его. Супруга американца попыталась отвезти его в больницу на собственной машине, но когда у него начались припадки, вызвала скорую. В итоге в больницу мужчину доставил вертолет.

Врач-травматолог Майкл Халперт (Michael Halpert) отметил, что количество яда вполне могло бы убить мужчину, если бы ему вовремя не ввели 26 доз противоядия. Сейчас он оценивает состояние пациента как стабильное, однако добавляет, что его почки до сих пор функционируют плохо.

«Это классическая ошибка. Люди не понимают, что млекопитающие и рептилии устроены по-разному», — прокомментировала изданию инцидент токсиколог Лесли Бойер (Leslie Boyer). Она объяснила, что отрезанная голова змеи, как и ее остальное тело, может ползать около 12 часов и даже нападать на врагов.

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