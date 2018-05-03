Американец спас гремучую змею от смерти и умер от ее укуса

Житель американского штата Оклахома Барри Лестер (Barry Lester) попытался спасти от смерти гремучую змею и умер от ее укуса. Об этом сообщил местный новостной портал Tulsa World.

Мужчина возвращался от родственников на пикапе с празднования своего 57-го дня рождения, когда увидел на дороге смертельно ядовитого полосатого гремучника. Он резко затормозил и вышел из машины, чтобы убрать метровую рептилию с дороги. Лестер взял змею за голову, и пресмыкающееся вцепилось зубами в его левую руку. Он переложил ее в другую руку, но гремучник укусил и ее.

Тогда Лестер кинул змею в пустой ящик из-под инструментов и поехал домой, где его уже ждала вызванная семьей скорая помощь. Мужчину доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти, так как укус змеи привел к обострению сердечного заболевания, от которого страдал американец.

После этого вдове погибшего пришлось вызывать змеелова, чтобы извлечь змею из машины Лестера. Ловец змей забрал рептилию к себе домой, чтобы потом выпустить в безопасном для людей месте.

По данным Флоридского университета, в среднем в США сообщается о семи тысячах укусов ядовитых змей в год. Около пяти из них заканчиваются смертью пострадавшего.

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