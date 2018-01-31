Малайзиец прокатился со змеей на мотоцикле и умер

Житель Малайзии погиб из-за удушения питоном, пока ехал на мотоцикле. Мужчина держал змею за голову, сообщает Daily Mail.

Безработный 35-летний Заим Халис Коснан (Zaim Khalis Kosnan) обнаружил рептилию по пути домой утром в воскресенье, 28 января. Он решил вернуться за змеей на мотоцикле с парой перчаток и крюком змеелова, чтобы поймать ее и продать. О своем намерении он сообщил сестре. Коснан смог поймать питона, однако не сумел довезти: рассерженная рептилия задушила его, пока он вез ее на мотоцикле, держа за голову.

Тело мужчины нашли в то же утро через несколько часов после смерти. Местные жители убили змею, чтобы освободить тело Коснана. Питон достигал в длину примерно три с половиной метра.

По данным полиции, Коснан упал с мотоцикла, когда змея начала его душить.

24 января сообщалось о гибели британского любителя животных, в которой, предположительно, виноват его питон по кличке Тайни («Кроха»). Коронер считает, что змея убила мужчину непреднамеренно: скорее всего, она, выражая свою любовь, неожиданно обхватила хозяина, в результате чего тот упал.

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