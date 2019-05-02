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Найдена трехглазая змея

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Служба парков и дикой природы Северной территории Австралии поделилась фотографиями змеи с тремя глазами, найденной местным охотником. Снимки рептилии опубликованы в Facebook-аккаунте службы.

Трехглазая змея, которую позже назвали Монти Пайтон, была найдена на шоссе в 40 километрах от города Дарвин. По словам специалистов, возраст рептилии небольшой. Ее длина достигает 40 сантиметров. Ученые считают, что третий глаз — он видит так же хорошо, как и два других, — образовался в результате эмбриональной мутации.

«Я раньше не видел трехглазую змею, но у нас в лаборатории есть двуглавый кобровый питон — это просто другой вид мутации, похожий на тот, что мы видим с сиамскими близнецами», — сказал BBC News серпентолог Брайан Фрай.

В феврале сообщалось об одноглазой козе, которая родилась в Индии. Такая аномалия, называемая циклопией, встречается у одного из 16 тысяч животных. Чаще всего родившиеся с мутацией живут недолго.

В декабре 2017 года на пляже в австралийском городе Эму Парк обнаружили останки странного существа длиной около полутора метров, с жабрами, зубами и плоской головой.

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