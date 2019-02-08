Коза-циклоп появилась на свет в Индии

В Индии родилась одноглазая коза. На видео с животным обратил внимание видеопортал Newsflare.

Необычное животное появилось на свет в четверг, 7 февраля, в одной из деревень округа Самастипур, штат Бихар. На ролике блеющую козу с одним глазом и постоянно высунутым языком держит некая женщина.

По словам хозяина животного фермера Мохаммеда Азада (Mohammed Azad), вокруг животного сейчас же собралась вся деревня. Кто-то начал молиться на козу, а подростки сделали с ней несколько селфи.

Аномалия козы называется циклопией в честь героев древнегреческих мифов. Она встречается у одного из 16 тысяч животных, и чаще всего родившиеся с мутацией живут недолго.

В феврале прошлого года сообщалось о рождении козлика с подобной мутацией в Малайзии. Ветеринары осмотрели животное, назвали его здоровым, но велели хозяину кормить его через трубочку из-за аномально маленького рта новорожденного.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!