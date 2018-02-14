В Малайзии родился козлик-циклоп

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На ферме в малайзийском штате Сабах родился одноглазый козлик. На видео с необычным животным обратило внимание издание The Mirror.

Козлик появился на свет в воскресенье, 11 февраля. Хозяин назвал его Туэ Джабан (Tuah Jabang). По словам владельца животного, заводчика коз Аванга Росли Мат Таиба (Awang Rosli Mat Taib), на новорожденного мутанта пришла посмотреть вся деревня.

Хозяин показал козлика ветеринарам, и те отметили, что не считая аномалии, детеныш совершенно здоров. Тем не менее, его приходится кормить через трубочку, так как у него слишком маленький рот, и он не может сосать вымя матери.

Аномалия Туэ Джабана называется циклопией. Она встречается у одного из 16 тысяч животных, и чаще всего родившиеся с мутацией живут недолго.

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