Собака села на одноглазого пони и ускакала в ночь

Видео: Callie Schenker / Facebook

Жительница американского города Боливар, штат Миссури, застала соседскую собаку за катанием на ее пони. Об этом сообщает UPI.

Вернувшись вечером домой, 22-летняя Кэлли Шенкер увидела на спине своей одноглазой лошади чужого корги. Она успела достать смартфон и сняла на видео, как пес скачет верхом. «Он ехал, как человек. Для нас лучшее в этом видео то, что ему удалось удержаться на пони», — отмечает она.

Девушка опубликовала ролик в Facebook, где его посмотрели 5,7 миллиона раз. Пост, в котором она рассказывает о происшествии, собрал 65 тысяч лайков.

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Шенкер утверждает, что собака принадлежит семье меннонитов, которая живет по соседству. Они избегают интернета и не знают, что их питомец прославился в соцсетях.

Меннонитство — одно из течений протестантизма. Наиболее консервативные меннониты стараются не пользоваться компьютерами, телевизорами, автомобилями и другой современной техникой без необходимости.

В 2017 году сообщалось, что жительница американского штата Техас научила свою собаку ездить верхом.

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