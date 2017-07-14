Собакам запретили носить обручальные кольца в итальянском городе

Мэр итальянского города Понтироло-Нуово, регион Ломбардия, запретил использовать собак, чтобы подносить обручальные кольца во время свадебной церемонии. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает издание The Local.

В здании муниципалитета Понтироло-Нуово готовилось бракосочетание, во время которого кольца должны были вынести бульмастифы, принадлежащие жениху и невесте.

Мэр города не одобрил такой план. «Я бы согласился пустить собак в здание на поводках и в намордниках», — заявил он. Но разрешать им нести кольца — это, по его словам, перебор.

Пара решила не отказываться от своего плана. Они планируют провести церемонию в другом городе, власти которого не имеют предубеждений против животных.

В апреле сообщалось, что в Нигерии собака ценой жизни спасла свадьбу от террористки.