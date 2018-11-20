Свиночеловек-козел напугал суеверных крестьян

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На ферме в филиппинской провинции Султан-Кударат родился козленок-мутант. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Два козленка появились на свет путем кесарева сечения. Оба оказались мертвыми, коза также умерла. Один из ее детенышей был безволосым и, по словам хозяйки фермы, был похож на помесь свиньи и человека.

«Никто не знает, что это, но это не козел, — говорит она. — Это страшно. Нам всем интересно, как такое могло случиться, и не принесет ли он несчастье».

По мнению доктора Агапиты Салсес (Agapita Salces) из Университета Филиппин, странный вид животного объясняется генетической мутацией. Ее возможной причиной могла быть лихорадка Рифт-Валли, которую разносят комары.

В июле сообщалось, что в Китае родился поросенок-мутант с мордой, напоминающей лицо человека. Животное погибло через два дня.

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