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Поросенок с человеческим лицом родился в Китае

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В Китае родился поросенок-мутант с человеческим лицом. На видео обратило внимание издание The Mirror.

Ролик был снят в городе Цзянмынь провинции Гуандун на юге страны. На нем хозяин держит за шею новорожденное животное, которое открывает рот, чтобы дышать, так как деформированный пятачок не позволяет ему делать это. Оно не издает никаких звуков.

Сообщается, что поросенок прожил два дня.

В середине июня китайский рыбак выловил необычную рыбу с головой голубя. Вероятно, животное оказалось редким белым амуром, но узнать это точно не получилось, так как сердобольный китаец выпустил рыбу обратно в реку.

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