В Китае выловили рыбу-мутанта с головой голубя

Китайский рыбак из города Гуйан снял на видео свой необычный улов, который заинтересовал прохожих. Об этом сообщает The Mirror.

На опубликованных кадрах видно, как на земле лежит странная крупная рыба с головой голубя. Ошеломленные зрители начали фотографировать редкое существо на смартфоны, пока оно задыхалось без воды.

Судя по форме тела животного, китаец выловил Белого амура – пресноводную рыбу семейства карповых. Однако точно узнать о происхождении мутанта уже не получится, так как мужчина пожалел рыбу и выпустил ее обратно в реку.

В мае 2018 года китаец унес на плече с местного пляжа умирающего дельфина, который выбросился на берег. Мужчина погрузил животное в автомобиль, а затем уехал в неизвестном направлении. Его ждет наказание от властей, так как в Китае дельфины охраняются законом.

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