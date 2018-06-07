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Большая белая акула напала на серфера и оставила ему зуб в подарок

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В Австралии большая белая акула набросилась на серфера, но не смогла побороть его и скрылась, оставив в доске зуб. Об этом сообщил информационный портал UPI.

Мужчина занимался кайтсерфингом около одного из пляжей городка Баллина штата Новый Южный Уэльс, когда его попыталась укусить хищная рыба. Увлеченный катанием австралиец едва заметил нападение и принял акулу за черепаху. Только когда он поднял доску на берег, он обнаружил, что рыба откусила от нее кусок и оставила в ней зуб.

Полиция разыскала серфера и передала зуб экспертам, которые подтвердили, что он действительно принадлежал белой акуле.

Кайтсерфинг — вид экстремального водного спорта, при котором серфер разгоняется с помощью изогнутого воздушного змея (кайта).

Большая белая акула является одной из крупнейших хищных рыб на Земле и представляет наибольшую опасность для человека. Они часто нападают на пловцов и серферов, потому что их силуэт напоминает им очертания привычной добычи — тюленя или черепахи.

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