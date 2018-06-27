Россиянка показала кошку с пятью ушами

В Ростовской области обнаружили котенка с пятью ушами. Об аномалии сообщило информационное агентство «1Рнд».

Котенка-мутанта обнаружила в одном из дворов Волгодонска местная жительница по имени Людмила. Она предполагает, что необычное животное выбросили хозяева, так как во возрасту оно отличается от котят, которых растят дворовые кошки, и не боится людей.

«У нее минимум пять ушей — по одному дополнительному в обеих ушных раковинах и еще одно на щечке. Пока не попала к ветеринару, может быть, он еще найдет», — рассказала Людмила. Она решила назвать кошку Джиной в честь героини серии фильмов «Люди Икс», посвященных мутантам с суперспособностями. Но дома котенка чаще зовут Блошкой за непоседливый и игривый нрав.

Вместе с волонтерами из организации «Делай добро» Людмила ищет для Джины постоянный дом, но отдавать ее хочет только вместе со старшей кошкой Никой, выполняющей роль няньки. По словам женщины, когда она пристроила котенка в прошлый раз, Ника неделю его искала и отказывалась от еды, поэтому она не может разлучить животных.

До этого случая было известно о существовании в России лишь одной подобной кошки. Животное по имени Лунтя забрал с улиц Воронежа биолог Владимир Обрывков, изучающий физические аномалии у животных в 2011 году. По его словам, помимо его любимицы, в стране жил только один подобный кот — четырехухий Лунтик из Владивостока, с которым он мечтал свести Лунтю для появления многоухого потомства.

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