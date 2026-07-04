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01:17, 4 июля 2026Бывший СССР

Путин заявил о противоречивых целях миротворцев из Европы

Путин: Целью мнимых европейских миротворцев стал не мир, а продолжение войны с Россией
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Целью «мнимых европейских миротворцев» оказался не мир, а продолжение боевых действий с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск, передает РИА Новости.

По его словам, власти Украины и их союзники из Европы опираются не достижение мира, а на то, чтобы «продолжить войну с Россией до последнего украинца».

«В своих заявлениях (Киев и его европейские союзники — прим. «Ленты.ру») да и практических действиях подтверждают наши предположения об их истинных намерениях», — отметил Путин в ходе совещания.

Вечером 3 июля Кремль объявил об освобождении Константиновки. Как подчеркнул Владимир Путин, это событие будет ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.

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