Путин: Целью мнимых европейских миротворцев стал не мир, а продолжение войны с Россией

Целью «мнимых европейских миротворцев» оказался не мир, а продолжение боевых действий с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск, передает РИА Новости.

По его словам, власти Украины и их союзники из Европы опираются не достижение мира, а на то, чтобы «продолжить войну с Россией до последнего украинца».

«В своих заявлениях (Киев и его европейские союзники — прим. «Ленты.ру») да и практических действиях подтверждают наши предположения об их истинных намерениях», — отметил Путин в ходе совещания.

Вечером 3 июля Кремль объявил об освобождении Константиновки. Как подчеркнул Владимир Путин, это событие будет ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.