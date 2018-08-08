В Китае родился теленок-мутант с четырьмя глазами и двумя ртами

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В китайской деревне Дунгоу, провинция Шэньси, родился двухголовый теленок. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По словам хозяйки коровы Фэн Вэньхун, у прочих телят отклонений нет. «Сначала я даже не заметила. Думала, просто голова больше обычного, — говорит она. — Потом подошла поближе и поняла, что у него две головы. Он пьет обоими ртами и кажется довольно крепким, но не может подняться на ноги, бедняжка».

Посмотреть на странного теленка пришла вся деревня. Заместитель директора леснического пункта района Циньду У Вэй предполагает, что появление второй головы объясняется генетической мутацией. Он усомнился, что теленок долго проживет.

В июле сообщалось, что на ферме в бразильском муниципалитете Каяпония, штат Гояс, родился двухголовый теленок. Местный ветеринар заявил, что причина мутации — близкородственное скрещивание.

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