Двуногий теленок научился ходить по-человечески

dailymail.co.uk

Теленок без двух ног из Индонезии научился ходить как человек. На ролик с животным обратило внимание издание Daily Mail.

На видео теленок гуляет по селу, неуклюже перебирая задними ногами. Он с трудом держит равновесие. За животным наблюдает мужчина, который не дает ему упасть. Теленок в необычной позе оказывается примерно по плечо взрослому мужчине.

Пользователи сети пожалели животное. Издание цитирует комментарии нескольких человек, которые предлагают либо пристрелить теленка, чтобы он не мучился, либо сделать ему некое подобие протеза.

В конце ноября 2017 года сообщалось о родившемся в Китае пятиногом быке. Лишняя нога выросла из спины животного. Не считая генетической аномалии, бычок здоров и полноценно развивается.

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