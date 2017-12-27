В Австралии поймали трехногую рыбу

В Австралии поймали неизвестную трехногую рыбу. На происшествие обратило внимание издание Daily Mail.

Мишель Гэрсайд (Michelle Garside) поймала ее в воскресенье и почти сразу выпустила, но перед этим успела сфотографировать улов и выложить снимки в местную группу на Facebook, чтобы узнать, что это за существо. По ее словам, рыба оказалась длиной примерно в 30 сантиметров.

Пользователи сети предположили, что таинственное существо — это рыба-жаба. Однако куда больше улов напоминает таитийскую бородавчатую рыбу-клоуна из отряда морских чертей. Сама Гэрсайд предположила, что это он и есть.

Девушка обратилась за комментарием к ихтиологам, но они пока не дали ответа.

26 декабря австралийское издание Daily Telegraph сообщило о рыбаке, поймавшем в одной из рек страны трехметровую тупорылую акулу. Она оказалась беременной, так что после нескольких фотографий мужчина ее отпустил.

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