В США родился шестиногий теленок

На ферме в американском штате Северная Дакота родился теленок с шестью ногами. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает издание The Bismarck Tribune.

Пара недоразвитых конечностей свисает у животного с шеи. Они значительно короче передних и задних ног теленка. Не считая этого, он совершенно здоров.

«Я всю жизнь развожу скот, но никогда не видел ничего подобного», — заявил 59-летний фермер Джеральд Скальски (Gerald Skalsky). Он планирует обратиться к ветеринару и попросить ампутировать теленку лишние ноги, чтобы они не цеплялись за ограду.

Ветеринар Сюзан Келлер (Susan Keller) полагает, что причиной аномалии могут быть полимелия или полидактилия, сходные генетические нарушения, которые приводят к развитию дополнительных конечностей или пальцев. Она рекомендовала фермеру сдать ДНК теленка и его родителей для анализа.

Ветеринар Джеральд Китто (Gerald Kitto) считает, что недоразвитые ноги принадлежат паразитическому близнецу, поглощенному зародышем теленка на ранних этапах эмбрионального развития. По его словам, за свою 42-летнюю практику он встречал три или четыре подобных случая.

В апреле сообщалось, что исландские фермеры обнаружили барана-мутанта с одним рогом.