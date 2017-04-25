В Исландии нашли барана-единорога с удивленной мордой

Исландские фермеры обнаружили однорогого барана. Об этом сообщает издание Iceland Monitor.

По словам Эрлы Тори Олафсдоттир (Erla Þórey Ólafsdóttir), которой принадлежит животное, его рога срослись воедино и разветвляются лишь в самом конце. Она предполагает, что это мутация, потому что у родителей барана было по два рога.

Из-за странной внешности пастухи сперва приняли животное за козу. Старые фермеры, живущие в округе, приезжают к Олафсдоттир, чтобы поглядеть на необычного барана, получившего кличку Эйнхирнингур (Единорог).

«Рога растягивают его морду, особенно возле глаз, поэтому у него всегда малость удивленный вид, — говорит женщина. — Он немного похож на людей, которые сделали подтяжку лица». Она утверждает, что Эйнхирнингур отличается спокойным нравом, но иногда у него случаются стычки с другими баранами.

В 2016 году сообщалось, что на юго-западе Китая родился поросенок с тремя глазами и двумя пятачками.