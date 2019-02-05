Новорожденный поросенок удивил хозяйку двумя головами и тремя глазами

На Филиппинах поросенок, родившийся с двумя головами, двумя носами и тремя глазами, шокировал местных жителей. На видео, снятое очевидцами 31 января, обратило внимание издание Daily Mail.

Мутант по кличке Мара Клара (Mara Clara) появился на свет в деревне Калиан, провинция Султан-Кударат. На кадрах видно, как хозяйка хрюшки Аделина Далипе (Adelita Dalipe) держит ее перед собой на руках перед жителями деревни. Затем женщина кладет ее возле матери, чтобы та покормила новорожденную.

Далипе призналась, что пришла в замешательство после рождения Мары Клары, однако вскоре оценила ее уникальность, сообщает издание.

«Я считаю, что поросенку повезло. Она ведь такая необычная. Это так чудесно, что она жива и здорова», — рассказывает женщина. — У малышки много энергии, как и у ее братьев и сестер. Я буду оберегать ее и заботиться о ней с должным вниманием». Мару Клару держат в отдельной клетке, за ней постоянно присматривают.

Мутация поросенка называется полицефалия. Аномалия встречается у пресмыкающихся, млекопитающих и иногда у человека. Если два эмбриона в утробе не разделяются до конца, у особи развиваются два головных мозга при единых системах дыхания и пищеварения. Как правило, мутанты умирают вскоре после рождения, но бывают и исключения.

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