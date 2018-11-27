Новорожденный теленок удивил хозяина двумя мордами

В Индии родился двуликий теленок-мутант. На видео с необычным животным обратило внимание издание Daily Mail.

Теленок появился на свет около месяца назад в городке Тируккойилур, штат Тамилнад на юге Индии. Его хозяин, молочник Касирувал (Kathiruval), крайне удивился рождению мутанта: «Мы были поражены. Ни одна из моих коров никогда до этого не рожала двухголовых телят». У животного два лица и рта и четыре глаза, однако один череп и одна пара ушей.

По словам Касирувала, никто в городке, в том числе ветеринары, не верил, что теленок проживет дольше нескольких часов. Но прошло уже больше месяца, и с животным все в порядке. Каждый день на мутанта приходят посмотреть местные жители. Один из них назвал теленка «божественным чудом».

Мутация теленка называется полицефалия. Она встречается у рептилий, млекопитающих и иногда у человека. Если два эмбриона в утробе не разделяются до конца, у особи развиваются два головных мозга, но единые системы дыхания и пищеварения, а также одно тело на двоих. Как правило, мутанты умирают вскоре после рождения, но бывают и исключения.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!